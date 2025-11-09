Procura por crédito no País sobe 3,8% em setembro ante agosto e 10% em um ano, mostra Neurotech

A procura por financiamento no Brasil registrou alta em setembro, após queda em agosto. O Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) apresentou crescimento de 3,8% em setembro ante recuo de 2,3% no mês anterior. Em relação ao nono mês de 2024, houve avanço de 10%, indicando recuperação, depois do declínio de 2,5% na mesma base de comparação concluída de agosto.

Conforme a Neurotech, os resultados do INDC, que mede mensalmente o número de solicitações de financiamentos em segmentos como o varejo, instituições financeiras, entre outros, sugerem uma retomada da confiança dos tomadores em 2025.