Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pfizer fecha acordo para adquirir desenvolvedora de medicamentos para obesidade Metsera

Pfizer fecha acordo para adquirir desenvolvedora de medicamentos para obesidade Metsera

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A gigante farmacêutica americana Pfizer assinou um acordo para adquirir a desenvolvedora de medicamentos para obesidade em estágio de desenvolvimento Metsera Inc., vencendo uma guerra de lances contra a Novo Nordisk, a farmacêutica dinamarquesa por trás dos tratamentos para perda de peso Ozempic e Wegovy.

A Metsera, com sede em Nova York, não tem produtos no mercado, mas está desenvolvendo tratamentos orais e injetáveis. Isso inclui alguns tratamentos potenciais que podem visar campos lucrativos para obesidade e diabetes.

O acordo ocorre enquanto a Pfizer tenta desenvolver sua própria participação nesse mercado, vários meses após encerrar o desenvolvimento de um potencial tratamento em pílula para obesidade.

Em um comunicado emitido na sexta-feira, a Metsera disse que a Pfizer adquirirá a empresa por até US$86,25 por ação, consistindo em US$65,60 por ação em dinheiro e um direito de valor contingente que dá aos detentores pagamentos adicionais de até US$20,65 por ação em dinheiro.

A Metsera citou riscos antitruste nos EUA na oferta da Novo, dizendo em seu comunicado que o conselho determinou que os termos revisados da Pfizer representam "a melhor transação para os acionistas, tanto do ponto de vista do valor quanto da certeza de fechamento."

O acordo ocorre três dias após a Novo Nordisk aumentar as apostas em sua tentativa de superar a Pfizer, dizendo na terça-feira que ofereceria pagar até US$10 bilhões pela Metsera. Isso foi mais alto do que sua oferta anterior de até US$9 bilhões, que gerou um processo da Pfizer.

A Pfizer também havia alterado a oferta que fez em setembro de quase US$4,9 bilhões para fornecer mais dinheiro adiantado, disse a Metsera.

A Pfizer, com sede em Nova York, disse em um e-mail que estava satisfeita com os termos do acordo e espera concluir a transação logo após a reunião dos acionistas da Metsera em 13 de novembro.

A Novo Nordisk disse no sábado que não aumentaria sua oferta e deixaria a corrida para adquirir a Metsera.

O acordo proposto pela Novo envolvia pagar US$62,20 em dinheiro por cada ação da Metsera, acima de sua oferta anterior de US$56,50. A farmacêutica dinamarquesa planejava adicionar um pagamento de direito de valor contingente de US$24, outra melhoria em relação à sua oferta anterior, se certos marcos de desenvolvimento e regulamentação fossem alcançados.

*Com informações da Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar