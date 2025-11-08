MT abre escritório em Xangai para ampliar exportações e atrair indústrias

Com 44% de suas exportações destinadas à China, Mato Grosso inaugura neste sábado, 8, seu primeiro escritório internacional, localizado em Xangai. A nova estrutura, sob gestão da Invest MT, funcionará como ponto de apoio estratégico para empresários mato-grossenses que buscam ampliar negócios no mercado asiático e atrair investimentos para o Estado, explicou o presidente da agência, Mirael Praeiro, ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Segundo ele, o espaço servirá "como um ponto de apoio aos empresários mato-grossenses para promover seus produtos e também como um hub de atração de investimentos para o Estado". Ele ressalta que a iniciativa representa "uma porta definitiva entre Mato Grosso e o maior mercado consumidor do mundo".

Praeiro destaca que a presença permanente em Xangai eleva o patamar de internacionalização da economia mato-grossense. "Não é uma viagem ou uma feira: é uma estrutura permanente, com profissional dedicado, rede de contatos ativa e foco em resultados. Nosso papel é criar pontes para que os empresários do Estado tenham acesso direto a compradores, investidores e oportunidades que antes dependiam de intermediários", afirma. O escritório será administrado pela Invest MT e terá como responsável direta a diretora Ariana Guedes, que permanecerá na China para coordenar agendas institucionais e facilitar conexões comerciais, especialmente para empresas de pequeno e médio porte interessadas em exportar ou firmar parcerias. A China é o principal destino das exportações mato-grossenses, e os números confirmam o peso da relação. Entre janeiro e setembro de 2025, o estado enviou ao mercado chinês US$ 9,16 bilhões em produtos - o equivalente a 44% de tudo que Mato Grosso comercializou internacionalmente no período. O complexo soja lidera a pauta, com US$ 7,37 bilhões, seguido pela carne bovina (US$ 1,27 bilhão) e pelo algodão (US$ 146,7 milhões). As vendas já superam o total de 2024, que foi de US$ 8,16 bilhões. De acordo com Praeiro, o escritório vai atuar para consolidar a imagem de Mato Grosso como produtor sustentável e eficiente. "O principal motivo de estarmos aqui é mostrar o quanto somos sustentáveis e eficientes. Preservamos cerca de 60% do nosso território e, ainda assim, produzimos quase 10% da alimentação mundial", afirmou.