Fertilizantes Heringer tem prejuízo líquido 44% maior no 3tri25, a R$ 13,096 milhões

A Fertilizantes Heringer aumentou em 43,7% o prejuízo líquido no terceiro trimestre deste ano, para R$ 13,096 milhões, em comparação com prejuízo líquido de R$ 9,115 milhões em igual período de 2024. No período, o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou negativo em R$ 2,191 milhões, 6,1% maior que os R$ 2,064 milhões registrados no terceiro trimestre de 2024. Os resultados foram divulgados no fim da noite de sexta-feira. Já a receita líquida cresceu 1,1% na mesma base comparativa, passando de R$ 1,506 bilhão no terceiro trimestre de 2024 para R$ 1,523 bilhão ao fim do terceiro trimestre deste ano.

"O aumento nos preços das matérias primas no mercado internacional no decorrer de 2025 fez com que houvesse um acréscimo de cerca de 1,1% na receita no 3tri25 mesmo diante de uma redução de cerca de 16% dos volumes entregues, o que corroborou numa redução em torno de 3% nos nove meses de 2025 em comparação ao mesmo período do ano anterior", disse a empresa no comunicado aos investidores. Também no comunicado aos investidores, a companhia destacou que o Ebitda, embora ainda negativo nos nove meses acumulados de 2025 em R$ 74,996 milhões, "demonstra recuperação quando comparado com os mesmos períodos de 2024". Entregas - O volume de fertilizantes entregues pela Heringer no terceiro trimestre deste ano caiu 16,4% em relação ao terceiro trimestre de 2024, de 696 mil toneladas para 582 mil toneladas, uma queda de 114 mil toneladas em um ano. As culturas do café, soja e milho representaram 79% de tudo que foi entregue pela Heringer no trimestre. "A diversidade de entregas por culturas nesse período se manteve", afirmou a Heringer no comunicado.