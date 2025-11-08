EUA: Trump volta a defender fim do Obamacare para recursos irem 'diretamente ao povo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu que centenas de bilhões de dólares deixem de ir para seguros via Obamacare e sejam encaminhados "diretamente para o povo", tirando "companhias de seguro 'gordas' do sistema corrupto de saúde". A declaração foi feita na rede Truth Social na noite deste sábado, 8.

"AS PESSOAS PODEM COMPRAR SUA PRÓPRIA APÓLICE, MUITO MELHOR, POR MUITO MENOS DINHEIRO, ECONOMIZANDO, PARA ELAS MESMAS, UMA FORTUNA ABSOLUTA!!!", disse.