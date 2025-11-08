Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA: Trump volta a defender fim do Obamacare para recursos irem 'diretamente ao povo' -

Agência Estado
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu que centenas de bilhões de dólares deixem de ir para seguros via Obamacare e sejam encaminhados "diretamente para o povo", tirando "companhias de seguro 'gordas' do sistema corrupto de saúde". A declaração foi feita na rede Truth Social na noite deste sábado, 8.

"AS PESSOAS PODEM COMPRAR SUA PRÓPRIA APÓLICE, MUITO MELHOR, POR MUITO MENOS DINHEIRO, ECONOMIZANDO, PARA ELAS MESMAS, UMA FORTUNA ABSOLUTA!!!", disse.

Trump disse que o Obamare é "realmente ruim". É a segunda vez neste sábado que o republicano critica a lei, mencionando inclusive que as companhias de seguros que participam do Obamacare são "apoiadas pelos democratas".

