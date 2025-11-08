Conexão & Capital fortalece ecossistema de inovação e atrai investidores ao Ceará

Conexão & Capital atrai fundos nacionais e abre nova rota de investimento para startups do Ceará / Crédito: Samuel Setubal

Segundo participantes, as startups cearenses chegaram às mesas com produtos operando, clientes ativos e times preparados, um cenário que resultou em agendas abertas, cartas de intenção e encaminhamento de novas conversas para as próximas semanas. Realizado na Feira do Conhecimento 2025, que termina neste sábado, 8, o Conexão & Capital reuniu startups, grandes empresas e fundos de investimento de diferentes regiões do País, entre eles Triaxis Capital, Cedro Capital, BFA e Rise Ventures. O formato, semelhante ao “speed dating”, estabeleceu encontros previamente alinhados com os desafios apresentados por empresas e investidores. Investidores elogiam qualidade das startups cearenses O CEO da Urbis, Luiz Santos, avalia que esta edição reuniu fundos “que têm histórico consistente de aportes” e que, normalmente, não atuam com frequência fora dos grandes centros. Ele explica que a estrutura do evento permitiu conversas que, em outros contextos, levariam meses para ocorrer.

“Não trouxemos apenas quem queria aparecer. Trouxemos quem estava pronto para ser avaliado. Isso fez com que os fundos percebessem que há bons empreendedores e bons negócios aqui”, explica. Silveira também cita a Grid, startup cearense do setor de energia, como um dos casos que já iniciou negociação com investidores após as rodadas. O diretor de Transformação Digital da Pague Menos, Uderson Fermino, esteve em duas rodadas e identificou possibilidade de piloto com uma das startups.