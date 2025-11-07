Trump solicita investigação do DoJ sobre empresas que elevaram preço da carne bovina

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que pediu ao Departamento de Justiça americano para iniciar uma investigação sobre as empresas de empacotamento de carne que estão aumentando o preço da carne bovina por meio de conluio ilícito, fixação de preços e manipulação de preços, em publicação na Truth Social nesta sexta-feira, 06.

O republicano disse que os EUA sempre protegerá os pecuaristas americanos, "que estão sendo culpados pelo que está sendo feito por empacotadores de carne majoritariamente de propriedade estrangeira". Para Trump, a ação inflaciona artificialmente os preços e coloca em risco a segurança do suprimento alimentar do país.