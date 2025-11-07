Trump solicita investigação do DoJ sobre empresas que elevaram preço da carne bovina -
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que pediu ao Departamento de Justiça americano para iniciar uma investigação sobre as empresas de empacotamento de carne que estão aumentando o preço da carne bovina por meio de conluio ilícito, fixação de preços e manipulação de preços, em publicação na Truth Social nesta sexta-feira, 06.
O republicano disse que os EUA sempre protegerá os pecuaristas americanos, "que estão sendo culpados pelo que está sendo feito por empacotadores de carne majoritariamente de propriedade estrangeira". Para Trump, a ação inflaciona artificialmente os preços e coloca em risco a segurança do suprimento alimentar do país.
"Uma ação deve ser tomada imediatamente para proteger os consumidores, combater monopólios ilegais e garantir que essas corporações não estejam lucrando criminalmente às custas do povo americano", escreveu na postagem, ao solicitar "ação rápida" do DoJ.
Pouco depois, em outra publicação na rede social, Trump alegou que "há algo suspeito" nessa situação, já que os preços do gado caíram "substancialmente". "Vamos descobrir a verdade muito rapidamente. Se houver crime, os responsáveis pagarão um preço alto!", acrescentou.