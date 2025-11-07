Trump diz que Uzbequistão investirá mais de US$ 100 bilhões nos EUA nos próximos 10 anos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 7, um acordo comercial e econômico com o Uzbequistão, que prevê investimentos bilionários em setores estratégicos americanos. Em publicação na Truth Social, Trump anunciou que o país da Ásia Central "comprará e investirá quase US$ 35 bilhões nos próximos três anos e, nos próximos dez anos, mais de US$ 100 bilhões em setores-chave dos EUA".

Entre as áreas contempladas, o republicano citou minerais críticos, aviação, autopeças, infraestrutura, agricultura, energia e produtos químicos, tecnologia da informação e outros. Trump agradeceu ao presidente uzbeque, Shavkat Mirziyoyev, a quem chamou de "altamente respeitado", e afirmou esperar "um relacionamento longo e produtivo entre nossos países".