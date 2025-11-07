Sentimento do consumidor nos EUA cai a 50,3 em novembro, mostra preliminar
O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan caiu para 50,3 em novembro, ante 53,6 em outubro, segundo levantamento preliminar divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 7. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 54,2.
A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses subiram de 4,6% em outubro para 4,7% em novembro.
Já para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação caiu de um mês para o outro, de 3,9% para 3,6%.