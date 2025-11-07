Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reservas internacionais da China surpreendem e avançam pelo 3º mês consecutivo em outubro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

As reservas internacionais da China avançaram pelo terceiro mês consecutivo em outubro, contrariando expectativas de queda. Dados publicados nesta sexta-feira, 7 pelo PBoC, como é conhecido o banco central chinês, mostram que as reservas da segunda maior economia do mundo tiveram alta de US$ 4,7 bilhões em outubro, atingindo US$ 3,343 trilhões.

Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda das reservas no último mês, a US$ 3,327 trilhões, ante US$ 3,339 trilhões em setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags

China

