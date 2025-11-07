Reservas internacionais da China surpreendem e avançam pelo 3º mês consecutivo em outubro

As reservas internacionais da China avançaram pelo terceiro mês consecutivo em outubro, contrariando expectativas de queda. Dados publicados nesta sexta-feira, 7 pelo PBoC, como é conhecido o banco central chinês, mostram que as reservas da segunda maior economia do mundo tiveram alta de US$ 4,7 bilhões em outubro, atingindo US$ 3,343 trilhões.

Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda das reservas no último mês, a US$ 3,327 trilhões, ante US$ 3,339 trilhões em setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.