Portos brasileiros têm, até o momento, melhor ano em volume de cargas movimentadas

Autor Agência Estado
Os portos brasileiros movimentaram 120,4 milhões de toneladas de cargas em setembro, marcando um duplo recorde. Esse foi o maior volume para o mês na série histórica, representando um aumento de 4,84% em relação ao ano passado. Entre janeiro e setembro foram 1,04 bilhão de toneladas, 3,25% mais que no mesmo período de 2024 e também o melhor desempenho dessa parcial em toda a série histórica.

Segundo os dados do Estatístico Aquaviário da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), houve ainda desempenho histórico na navegação de longo curso, cabotagem e navegação interior. A primeira foi responsável pela movimentação de 87,7 milhões de toneladas de cargas, um aumento de 3,35%; a movimentação de cabotagem atingiu 25,1 milhões de toneladas, um crescimento de 1,28%; e a navegação interior movimentou 7,5 milhões de toneladas, uma alta de 50%.

Outros recordes entre os segmentos aconteceram nas movimentações de granéis sólidos e líquidos, e nas cargas conteinerizadas. Foram movimentados 72,8 milhões de toneladas de granéis sólidos no nono mês do ano, um crescimento de 4,72%, enquanto os granéis líquidos movimentaram 28,3 milhões, um aumento de 6,49%.

As cargas conteinerizadas atingiram movimentação de 14,1 milhões, uma alta de 7,12%, isso representa 1,3 milhão de TEUs - desse total, 0,9 milhão de toneladas foram movimentadas em longo curso e 0,4 milhão por cabotagem. Por fim, a carga geral movimentou 5,2 milhões de toneladas (-6,85%).

Ao longo do mês de setembro, as cargas que tiveram a maior movimentação foram: Minério de Ferro, com movimentação de 36,6 milhões de toneladas e crescimento de 1,92%; Petróleo e Derivados (Óleo Bruto) que atingiu movimentação de 18,8 milhões e alta de 8,85%; e Milho que movimentou 10,1 milhões e avançou 12,89%.

Públicos e privados

Os portos públicos movimentaram 43,8 milhões de toneladas de cargas em setembro de 2025. O número representa aumento de 3,26% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Entre os 20 portos públicos que mais movimentam no País, o com maior crescimento porcentual no nono mês do ano foi o Porto de Santana (AP). O aumento foi de 40,12%, em comparação com setembro de 2024, e a movimentação atingiu 0,4 milhão de toneladas.

Nos terminais autorizados houve um crescimento de 5,77% na movimentação em relação a setembro do ano passado. O setor movimentou 76,6 milhões de toneladas de cargas. Entre os 20 TUPs que mais movimentaram em setembro, o com o maior crescimento de movimentação, comparado ao mesmo mês do ano passado, é o Terminal Marítimo Ponta Ubu (ES) com uma alta de 121,1%. O terminal movimentou 1,2 milhão de toneladas de cargas.

