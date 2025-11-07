Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo fecha em alta e atenua recuo na semana diante de sinais de excesso de oferta

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, 7, mas acumularam perdas na semana, pressionados por sinais de excesso de oferta e pela decisão da Arábia Saudita de reduzir significativamente os preços de venda. A recuperação limitada na sessão de hoje ainda ocorreu em meio ao aumento dos estoques nos EUA e a perspectivas de um mercado em situação de excedente no abastecimento.

O petróleo WTI para dezembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 0,54% (US$ 0,32), a US$ 59,75 o barril. Já o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), avançou 0,4% (US$ 0,35), a US$ 63,63 o barril. Na semana, WTI e Brent recuaram 2,02% e 1,76%, respectivamente.

A estatal Saudi Aramco cortou em até US$ 1,40 por barril os preços oficiais de venda para clientes asiáticos e em US$ 0,50 para os EUA, mantendo-os estáveis na Europa. A medida, segundo analistas, reflete a tentativa de preservar participação de mercado em meio à fraqueza da demanda. Para Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote, o corte "sinaliza preocupação com a demanda e com o ritmo da atividade global".

De acordo com a consultoria Ritterbusch and Associates, a valorização do diesel após novos ataques a refinarias russas tem dado algum suporte aos preços, enquanto o dólar mais fraco ajuda a conter perdas. Ainda assim, o aumento de mais de 5 milhões de barris nos estoques de petróleo bruto dos EUA, segundo o Departamento de Energia, limitou a recuperação.

Amena Bakr, da consultoria Kpler, ponderou que o mercado enfrenta excesso de oferta, mas que o termo "superávit" é exagerado. "Os volumes são altos, mas não se comparam ao glut da pandemia", afirmou. A Oxford Economics lembra que a Opep+ deve interromper os aumentos de produção no primeiro trimestre de 2026. "O grupo tem se mostrado mais preocupado com o excesso de oferta, em linha com nossas expectativas de que o mercado de petróleo caminhe para um superávit nos próximos meses", disse ao projetar o Brent a uma média de US$ 63,60 em 2026.

*Com informações da Dow Jones Newswires

