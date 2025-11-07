Petrobras assina acordo de R$ 113 mi com UFBA para projeto piloto de CCS

A Petrobras fechou um Termo de Cooperação com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), com interveniência administrativa da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (Fapex), para medição, monitoramento e verificação (MMV) do desenvolvimento do projeto piloto de Captura e Estocagem de CO2 (CCS) em ambiente marinho raso.

O valor do repasse previsto no acordo será de R$ 113,2 milhões dividido em duas parcelas, sendo a primeira de R$ 110 milhões e a segunda de R$ 3,2 milhões. O prazo da parceria será de três anos (1.095 dias), podendo ser prorrogado, informou a empresa à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).