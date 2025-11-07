Nos EUA, Hassett diz que impacto do shutdown é pior que esperado, mas prevê recuperação rápida

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, afirmou nesta sexta-feira, 7, que o impacto da paralisação do governo dos Estados Unidos "é muito pior do que o esperado" e pode causar danos duradouros à eficiência da administração pública. O shutdown "pode ter um efeito de longo prazo sobre a capacidade do governo de funcionar de maneira eficiente", alertou.

Segundo Hassett, setores como viagens e lazer estão sendo fortemente atingidos, mas a recuperação econômica deve ser rápida caso o impasse, em seu 38º dia hoje, seja resolvido em breve. "A economia vai se recuperar se o governo reabrir", disse em entrevista à Fox Business, acrescentando que não vê "crescimento negativo no trimestre se o shutdown for encerrado em breve". "Os democratas não vão parar a agenda econômica do presidente, mesmo com o shutdown."