Na China, exportações caem e importações sobem em outubro

As exportações da China caíram 1,1% em outubro ante igual mês de 2024, enquanto as importações cresceram 1%, segundo dados divulgados pelo órgão alfandegário do país, o Gacc.

Analistas consultados pela FactSet previam alta de 3,5% nas exportações e de 3,1% nas importações.

A China acumulou superávit comercial de US$ 90,07 bilhões em outubro, abaixo da projeção de US$ 99,3 bilhões da FactSet e também inferior ao saldo de US$ 90,45 bilhões apurado em setembro.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

China

