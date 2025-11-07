Na China, exportações caem e importações sobem em outubro
As exportações da China caíram 1,1% em outubro ante igual mês de 2024, enquanto as importações cresceram 1%, segundo dados divulgados pelo órgão alfandegário do país, o Gacc.
Analistas consultados pela FactSet previam alta de 3,5% nas exportações e de 3,1% nas importações.
A China acumulou superávit comercial de US$ 90,07 bilhões em outubro, abaixo da projeção de US$ 99,3 bilhões da FactSet e também inferior ao saldo de US$ 90,45 bilhões apurado em setembro.
*Com informações da Dow Jones Newswires
