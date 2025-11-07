Lucro da M. Dias Branco cresce 73% e chega a R$ 216 milhões no 3º tri

￼M. DIAS Branco é líder no segmento de massas, biscoitos e granolas / Crédito: Samuel Setubal

A indústria cearense M. Dias Branco, líder nacional em massas, biscoitos e granolas, encerrou o terceiro trimestre de 2025 com um lucro líquido de R$ 216 milhões. Alta de 73% em relação ao igual período do ano passado. Os dados constam no balanço financeiro divulgado nesta sexta-feira, dia 7, ao mercado. A receita líquida ficou em R$ 2,8 bilhões, aumento de 15,8% na comparação com o 3º trimestre do ano passado.

É o terceiro trimestre consecutivo de crescimento no indicador. No acumulado dos nove meses reportados em 2025, a receita líquida alcançou R$ 7,7 bilhões, alta de 8%, ante igual período de 2024. Conforme a empresa, o bom desempenho foi impulsionado pelo crescimento de 15,2% no volume vendido. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, o volume subiu 5,6% e a Receita Líquida aumentou 2,2%. Destaque para massas e biscoitos (Produtos Principais), com alta de 16% no trimestre; Moinhos de Trigo e Refino de Óleos (15%) e o grupo que agrega bolos, snacks, misturas para bolos, torradas, saudáveis, molhos e temperos (13%). No cenário internacional, a M. Dias Branco também ampliou o portfólio da Las Acacias, marca uruguaia adquirida em outubro de 2022, antes composto principalmente por massas, agregando os biscoitos fabricados no Brasil.

Dados do balanço mostram que, no 3º trimestre deste ano, o lucro bruto foi de R$ 902,8 milhões, com margem bruta de 32,4%. A redução da margem bruta frente ao 3º trimestre do ano passado (33,4%), foi influenciada principalmente pela elevação no preço do óleo de palma, cujo valor de mercado em dólares apresentou alta de 17% no período. Já o preço médio dos produtos alcançou a média de R$ 5,8/kg. Número é superior à média do 3º trimestre de 2024 (R$ 5,7/kg), mas menor do que aquela registrada no 2º trimestre deste ano (R$ 6). O Ebtida (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 318,1 milhões, com margem de 11,4%, crescimento de 39% ante igual trimestre de 2024.