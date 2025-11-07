Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juros: Taxas futuras rondam estabilidade, com liquidez reduzida

Juros: Taxas futuras rondam estabilidade, com liquidez reduzida

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os juros futuros rondam a estabilidade em toda curva nesta manhã, com liquidez bem reduzida em dia de agenda esvaziada. O dólar sobe ante o real, assim como os rendimentos dos Treasuries longos. O mercado fica à espera da ata do Copom, na próxima terça-feira, em busca de detalhamento das projeções de inflação do cenário de referência do Banco Central, sobretudo para 2026 e para o segundo trimestre de 2027, atual horizonte relevante da política monetária.

Às 9h40, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,885%, de 13,875% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 13,090%, de 13,088%, e o para janeiro de 2031 marcava 13,395%, de 13,398% no ajuste de ontem.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar