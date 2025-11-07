Juros: Taxas futuras rondam estabilidade, com liquidez reduzida

Os juros futuros rondam a estabilidade em toda curva nesta manhã, com liquidez bem reduzida em dia de agenda esvaziada. O dólar sobe ante o real, assim como os rendimentos dos Treasuries longos. O mercado fica à espera da ata do Copom, na próxima terça-feira, em busca de detalhamento das projeções de inflação do cenário de referência do Banco Central, sobretudo para 2026 e para o segundo trimestre de 2027, atual horizonte relevante da política monetária.

Às 9h40, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,885%, de 13,875% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 13,090%, de 13,088%, e o para janeiro de 2031 marcava 13,395%, de 13,398% no ajuste de ontem.