IPP cai 0,25% em setembro ante queda de 0,21% em agosto, revela IBGE

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou recuo de 0,25% em setembro, informou nesta sexta-feira, 7, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de agosto foi revista de uma redução de 0,20% para uma queda de 0,21%.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.

Com o resultado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou uma queda de 3,87% no ano e redução de 0,40% em 12 meses.

Considerando apenas a indústria extrativa, houve alta de 0,53% em setembro, após a queda de 1,39% em agosto.

Já a indústria de transformação registrou uma redução de 0,28% em setembro, ante um recuo de 0,16% em agosto.

