Governo de SP desapropria antigo terreno da Ford por metrô e frustra planos de parque logístico

A decisão foi proferida por meio da Resolução 075, da Secretário de Parcerias em Investimentos, publicada em 28 de outubro. A resolução passa a tratar como área de utilidade pública o terreno com 227 mil metros quadrados (m²), o equivalente a 28 campos de futebol, no bairro Pauliceia.

O governo do Estado de São Paulo decidiu desapropriar o terreno gigantesco que abrigava a antiga fábrica da Ford em São Bernardo do Campo, grande São Paulo. O local será usado para abrigar as futuras instalações da Linha 20-Rosa, do Metrô.

A decisão frustrou a gigante americana Prologis. A multinacional planejava instalar ali um mega parque logístico, com investimentos totais de R$ 33 bilhões ao longo da década, o que agora ficou inviável, segundo ela.

"A empresa lamenta a emissão da declaração de utilidade pública sobre o terreno anteriormente ocupado pela Ford, impedindo a continuidade do projeto de implantação de um moderno hub logístico e tecnológico na região", declarou, em nota.

A Prologis acrescentou que, nos últimos meses, manteve um diálogo técnico com a equipe do Metrô, buscando alternativas que conciliassem a expansão da rede metroviária na região e a viabilidade do projeto logístico. "As análises conjuntas resultaram em propostas que permitiriam a coexistência das duas operações dentro do mesmo terreno", emendou.

A Ford vendeu o local em 2019 quando decidiu sair do Brasil e se desfez de vários ativos. A Prologis comprou o terreno em 2024 por R$ 850 milhões (valor que abrange uma área maior que a decretada como utilidade pública). A área, na época, pertencia a dois fundos imobiliários, o SJ AU Logística, que detinha 75%, e outro do BTG Pactual, com os 25% restantes.