FUP critica Petrobras por pagar R$ 12 bi em dividendos

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e seus 14 sindicatos filiados em todo o País criticaram nesta sexta-feira, 7, o pagamento de dividendos pela Petrobras aos seus acionistas. A categoria está em negociação do seu Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e vêm encontrando resistência da estatal para reajustar salários e resolver questões do fundo de previdência Petros.

"Pagamento de altíssimos dividendos para acionistas e corte de gastos com os trabalhadores, com demissões de terceirizados, falta de uma solução definitiva para os equacionamentos da Petros e dificuldades na mesa de negociação do acordo coletivo de trabalho (ACT), por conta da ladainha momentânea da queda do preço do barril de petróleo", disse em nota o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar,, um dia depois da divulgação do lucro da companhia no terceiro trimestre.