FGV: Núcleo do IPC-DI sobe 0,31% em outubro, ante alta de 0,24% em setembro

O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI) de outubro subiu 0,31%, após a elevação de 0,24% registrada em setembro. Os dados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que informou os resultados do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI).

O núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo. Ainda de acordo com a FGV, o núcleo acumulou uma elevação de 3,73% no ano e aumento de 4,36% em 12 meses.