FGV: IGP-DI de outubro cai 0,03%, ante alta de 0,36% em setembro

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou recuo de 0,03% em outubro, após uma elevação de 0,36% em setembro, divulgou há pouco a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado do indicador ficou acima da mediana negativa de 0,22% das previsões das instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast, com intervalo entre quedas de 0,60% e 0,14%. Com o resultado, o IGP-DI acumulou um recuo de 1,31% no ano e avanço de 0,73% em 12 meses.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, teve uma redução de 0,13% em outubro, ante um aumento de 0,30% em setembro. O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, subiu 0,14% em outubro, após alta de 0,65% em setembro. Já o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na construção, teve elevação de 0,30% em outubro, depois da alta de 0,17% em setembro.