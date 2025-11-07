Fed/Jefferson: com juros mais próximos do nível neutro, é melhor proceder lentamente

O vice-presidente do Federal Reserve (Fed), Philip Jefferson, afirmou nesta sexta-feira, 7, que a postura atual da política monetária ainda é um tanto restritiva, mas que as taxas de juros se movem cada vez mais perto de seu nível neutro, fazendo sentido proceder lentamente com a flexibilização.

Em painel sobre inteligência artificial (IA) e economia no Euro20+, Jefferson disse ter apoiado o corte de juros do BC americano em outubro e que os dados disponíveis de outras fontes sugerem que o panorama econômico geral nos EUA não mudou muito nos últimos meses. "A economia tem crescido em um ritmo moderado, enquanto as condições do mercado de trabalho parecem estar consistentes com um esfriamento gradual", acrescentou.