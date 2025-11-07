Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,47%
Pontos: 154.063,53
Máxima de +0,47% : 154.066 pontos
Mínima de -0,63% : 152.368 pontos
Volume: R$ 23,98 bilhões
Variação em 2025: 28,08%
Variação no mês: 3,02%
Dow Jones: +0,16%
Pontos: 46.987,10
Nasdaq: -0,21%
Pontos: 23.004,54
Ibovespa Futuro: +0,19%
Pontos: 156.090
Máxima (pontos): 156.340
Mínima (pontos): 154.510
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 40,17
Variação: +0,1%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,18
Variação: +3,77%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,73
Variação: +0,11%
Ambev ON
Preço: R$ 13,12
Variação: +0,31%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,28
Variação: +4,83%
Vale ON
Preço: R$ 64,78
Variação: -1,1%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Itausa PN
Preço: R$ 11,81
Variação: -0,25%
Global 40
Cotação: 713,762 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3352
Venda: R$ 5,3357
Variação: -0,25%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,49
Venda: R$ 5,59
Variação: +0,02%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3561
Venda: R$ 5,3567
Variação: +0,22%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3161
Venda: R$ 5,5370
Variação: -0,41%
- Dólar Futuro (dezembro)
Cotação: R$ 5,3560
Variação: -0,39%
- Euro
Compra: US$ 1,1565 (às 18h28)
Venda: US$ 1,1566 (às 18h28)
Variação: +0,16%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,1670
Venda: R$ 6,1680
Variação: -0,11%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,1534
Venda: R$ 6,3750
Variação: +0,46%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.009,8 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,47%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente