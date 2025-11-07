Expectativa de inflação para 1 ano nos EUA cai a 3,2% em outubro, mostra Fed de NY

As expectativas medianas de inflação diminuíram 0,2 ponto porcentual (pp) em outubro, para 3,2%, no horizonte de um ano à frente, informou o Federal Reserve (Fed) de Nova York nesta sexta-feira, 7. As perspectivas de três a cinco anos permaneceram inalteradas, em 3,0% ambas.

As expectativas médias de desemprego - ou a probabilidade média de que a taxa de desemprego dos EUA será maior daqui a um ano - aumentaram 1,4 pp no mês passado, para 42,5%, de acordo com o Fed de Nova York.