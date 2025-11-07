Expectativa de inflação para 1 ano nos EUA cai a 3,2% em outubro, mostra Fed de NY
As expectativas medianas de inflação diminuíram 0,2 ponto porcentual (pp) em outubro, para 3,2%, no horizonte de um ano à frente, informou o Federal Reserve (Fed) de Nova York nesta sexta-feira, 7. As perspectivas de três a cinco anos permaneceram inalteradas, em 3,0% ambas.
As expectativas médias de desemprego - ou a probabilidade média de que a taxa de desemprego dos EUA será maior daqui a um ano - aumentaram 1,4 pp no mês passado, para 42,5%, de acordo com o Fed de Nova York.
A probabilidade média percebida de encontrar um emprego caiu 0,6 pp, para 46,8%, enquanto a probabilidade média percebida de perder o emprego nos próximos doze meses caiu 0,9 pp, para 14,0%.
As percepções sobre o acesso ao crédito em comparação com um ano atrás melhoraram, com uma menor parcela de famílias relatando que é mais difícil obter crédito - o menor desde fevereiro de 2022.
As expectativas para o próximo ano sobre a situação financeira das famílias, contudo, se deterioraram, com uma parcela maior esperando uma situação financeira pior.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente