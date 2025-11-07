EUA: mercado se anima com proposta democrata para encerrar shutdown, mas republicanos travam

Segundo a Bloomberg , os democratas do Senado decidiram reduzir as exigências para encerrar o shutdown, que se prolonga há 38 dias, mas ainda insistiram em uma extensão de um ano dos subsídios de saúde - prestes a expirar - em troca de votos para o projeto de lei de gastos temporários. Na ocasião, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, chamou a proposta de "compromisso simples" e "oferta razoável".

A possibilidade de uma resolução para a paralisação do governo dos EUA foi o bastante para dar ânimo aos mercados internacionais, brevemente, no fim da tarde desta sexta-feira, 07, que operam em compasso de espera para que as atividades sejam retomadas. A abertura do governo americano significará mais certeza na divulgação de indicadores econômicos, o que consequentemente fornecerá mais clareza para dirigentes do Federal Reserve (Fed) ao decidirem sobre a trajetória dos juros.

A reação do mercado foi rápida. As bolsas Nova York - que durante a manhã chegaram a cair 2% - flertaram com o território positivo, levando os índices Dow Jones e S&P 500 a fecharem em alta, o dólar ganhou fôlego ante moedas rivais e o alívio foi sentido nos Treasuries. Pouco depois, os movimentos perderam parte do ímpeto, com a notícia de que os republicanos não aceitaram a proposta.

A CBS noticiou que a tentativa de acordo "foi prontamente rejeitada" pelo Partido Republicano e o líder republicano do Senado dos EUA, John Thune, disse que a nova proposta democrata era "inaceitável". No fim da noite desta sexta, mais um entrave: a proposta de projeto de lei para pagar alguns funcionários nos EUA também foi rejeitada.

Em publicação na Truth Social, Trump disse que os senadores americanos não deveriam deixar Washington até que haja um acordo para encerrar a paralisação do governo. "Se não conseguirem chegar a um acordo, os republicanos devem acabar com o obstrução parlamentar IMEDIATAMENTE e cuidar dos nossos estimados trabalhadores americanos!", acrescentou na postagem.

Durante o dia, porém, Trump disse que não sabia quanto tempo a paralisação duraria. Segundo Thune, em entrevista, Trump, "está mais do que disposto" a conversar com os democratas sobre o caminho a seguir e como resolver os problemas de inviabilidade e inacessibilidade financeira do Obamacare, mas não "enquanto o governo estiver refém".