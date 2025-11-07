Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA apoiam projeto de terras raras da Serra Verde em Goiás; financiamento é de US$ 465 milhões

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A produtora de terras raras Serra Verde garantiu até US$ 465 milhões em financiamento da Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos EUA, segundo documento do órgão, que opera sob a orientação do Departamento de Estado americano.

O financiamento é para ajudar a cobrir melhorias na mina Pela Ema da empresa no estado de Goiás, incluindo despesas operacionais, refinanciamento da dívida existente dos acionistas, contas de reserva e outros custos de transação.

O governo de Donald Trump está recorrendo ao Brasil em seus esforços para construir cadeias de suprimento alternativas em meio a forte dependência da China.

