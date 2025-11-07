Dólar cai com exterior e fecha no menor nível em 1 mês

￼O DÓLAR subiu mais de 1% após IOF, mas perdeu força, até que ficou negativo, e fechou a R$ 5,64 / Crédito: FÁBIO LIMA

O dólar se firmou em leve baixa ao longo da tarde no mercado local, seguindo o comportamento da moeda americana no exterior, após indicadores dos Estados Unidos sugerirem que há espaço para que o Federal Reserve (Fed) corte os juros em dezembro. Com mínima a R$ 5,3337, o dólar encerrou a sessão desta sexta-feira, 7, em queda de 0,25%, a R$ 5,3357. Foi o terceiro pregão de desvalorização do moeda, que atingiu o menor nível de fechamento desde 6 de outubro (R$ 5,3107).

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A divisa encerra a primeira semana de novembro com baixa de 0,83% em relação ao real, após ganhos de 1,08% no mês passado. No ano, as perdas são de 13,66%.

Pela manhã, a moeda chegou a ensaiar um movimento de alta, tocando máxima a R$ 5,3656. Operadores atribuíram o escorregão momentâneo do real a ajustes de posições e à realização de lucros, na esteira do tombo do minério de ferro e de resultado abaixo do esperado da balança comercial da China. "Não se sabe até que ponto essa incerteza sobre as tarifas americanas está afetando a China, o que deixa o mercado mais arisco e traz alguma volatilidade para as divisas emergentes. Foi o que vimos um pouco no começo do pregão", afirma o economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni. A dinâmica do mercado local mudou à medida que o dólar acentuava as perdas no exterior, em resposta à piora da confiança do consumidor americano, revelada por pesquisa da Universidade de Michigan. Houve ligeiro aumento das expectativas de inflação em 12 meses (de 4,6% para 4,7%), mas as expectativas para cinco anos recuaram, de 3,9% para 3,6%.

O índice DXY - que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes, em especial euro e iene - apresentava leve baixa no fim da tarde, ao redor dos 99,600 pontos, após mínima aos 99,398 pontos. O Dollar Index termina a semana com recuo de cerca de 0,10%. Na última terça-feira, 4, o DXY havia ultrapassado a marca dos 100,000 pontos pela primeira vez desde agosto, diante da perspectiva de uma pausa no corte de juros nos EUA em dezembro. Para Velloni, da Frente Corretora, o prolongamento da paralisação parcial (shutdown) do governo dos EUA traz uma tendência de desaquecimento para a economia americana, que pode ter se refletido no sentimento do consumidor. Ele ressalta, contudo, que a atividade ainda mostra resiliência e há muita incerteza sobre o impacto do tarifaço de Trump. "A perspectiva ainda é de que haja novo corte de juros nos EUA, o que tira força do dólar e acaba ajudando o real", afirma o economista.