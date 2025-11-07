Decisão da China de retomar importação de frango tem efeito imediato, dizem ministérios

Na nota, os ministérios lembraram que o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, responsável por cerca de 35% do mercado global.

O Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores confirmaram, em nota conjunta, que a China retirou as restrições impostas às exportações de frango brasileiro. "A decisão, de efeito imediato, foi tomada com base nos resultados da análise de risco conduzida pelas autoridades chinesas", informaram as pastas.

As exportações brasileiras de produtos avícolas à China estavam suspensas desde 16 de maio, quando foi registrado um caso de gripe aviária em plantel comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul, conforme prevê o protocolo bilateral sanitário acordado entre os países.

Na nota, os ministérios lembraram que o Brasil mantém o status de país livre de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) desde 18 de junho. "Após a conclusão dos procedimentos de desinfecção da propriedade e de todas as ações sanitárias exigidas", apontaram.

De acordo com as pastas, atualmente, apenas o Canadá mantém a suspensão total das importações de carne de aves provenientes do Brasil.