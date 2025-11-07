Carney diz esperar que negociações comerciais com EUA sejam retomadas "em algum momento"

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse que espera que as negociações comerciais com os EUA sejam retomadas "em algum momento", ao discursar e participar de rodada de perguntas e respostas no Canadian Club Toronto, nesta sexta-feira, 07.

"Estamos fazendo uma pausa. Bem, eles os EUA estão fazendo uma pausa, e eu estou pronto", afirmou. "Acho que é do nosso interesse, mas há certas áreas em que é muito do interesse dos EUA ajustar os acordos agora", acrescentou.