Carney diz esperar que negociações comerciais com EUA sejam retomadas "em algum momento"

Autor Agência Estado
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse que espera que as negociações comerciais com os EUA sejam retomadas "em algum momento", ao discursar e participar de rodada de perguntas e respostas no Canadian Club Toronto, nesta sexta-feira, 07.

"Estamos fazendo uma pausa. Bem, eles os EUA estão fazendo uma pausa, e eu estou pronto", afirmou. "Acho que é do nosso interesse, mas há certas áreas em que é muito do interesse dos EUA ajustar os acordos agora", acrescentou.

O comentário do premiê nesta sexta aconteceu também com a aprovação do orçamento canadense. "O Orçamento de 2025 visa fortalecer o Canadá: investindo em nosso povo, nossas ideias e nossas indústrias. Estamos implementando uma nova estratégia econômica para impulsionar o crescimento e dar às empresas a confiança necessária para investir", afirmou, em comunicado.

