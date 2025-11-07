Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas de NY fecham sem sinal único, com sentimento ainda fragilizado por IA e shutdown

As bolsas de Nova York encerraram sem sinal único, com sentimento de risco ainda fragilizado por temores de bolha no setor de inteligência artificial (IA) e pela paralisação do governo dos Estados Unidos.

O Dow Jones fechou em alta de 0,15%, aos 46.987,29 pontos. O S&P 500 encerrou em alta de 0,12%, aos 6.728,81 pontos e o Nasdaq caiu 0,21%, aos 23.004,54 pontos. Na semana, os índices caíram 1,21%, 1,62 e 3,03%, respectivamente.

Wall Street passou o dia em forte queda, com sentimento do consumidor aquém do esperado, piora na percepção de desemprego e persistência do shutdown do governo pelo 38º dia. O VIX, espécie de termômetro do medo, chegou a atingir 22,12 pontos no começo da tarde, o maior patamar desde 17 de outubro, quando ainda predominavam temores com tensões EUA-China. O índice encerrou em queda de 1,64%, aos 19,18 pontos.

Contudo, os mercados ganharam fôlego e reduziram as perdas no fim da sessão, em meio a relatos da imprensa norte-americana de que senadores democratas abriram mão de algumas demandas para encerrar a paralisação. Mais cedo, o diretor do Conselho Econômico do país, Kevin Hassett, afirmou que o impacto do shutdown já é "muito pior do que o esperado".

Ainda repercutindo os temores de sobrevalorização de inteligência artificial, ações do setor de tecnologia caíam quase em bloco no fim da tarde. Oracle (-1,86%), IBM (-1,93%) e Alphabet (-2,08%) registraram perdas, enquanto Nvidia (+0,09%), Intel (+2,39%) e Amazon (+0,56%) se recuperaram e fecharam com sinal positivo.

A Tesla teve queda 3,68%, após acionistas aprovarem pacote de remuneração trilionário ao CEO Elon Musk.

O setor bancário também tinha queda generalizada, mas recuperou as perdas na reta final, com o JP Morgan (+0,25%) e Wells Fargo (+0,53%) avançando, enquanto o Citi Group (-0,06%) e Goldman Sachs (-0,16%) continuaram no negativo.

Ações do setor aéreo também reverteram as perdas registradas na abertura. O setor era penalizado pela redução em operações de tráfego aéreo em 40 aeroportos dos Estados Unidos por causa do shutdown, mas ganharam fôlego no fim da tarde. A Delta Airlines avançou 1,85%, a American, 3,80%, e a United, 1,79%.

