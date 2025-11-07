Bolsas de NY fecham sem sinal único, com sentimento ainda fragilizado por IA e shutdown

O Dow Jones fechou em alta de 0,15%, aos 46.987,29 pontos. O S&P 500 encerrou em alta de 0,12%, aos 6.728,81 pontos e o Nasdaq caiu 0,21%, aos 23.004,54 pontos. Na semana, os índices caíram 1,21%, 1,62 e 3,03%, respectivamente.

As bolsas de Nova York encerraram sem sinal único, com sentimento de risco ainda fragilizado por temores de bolha no setor de inteligência artificial (IA) e pela paralisação do governo dos Estados Unidos.

Wall Street passou o dia em forte queda, com sentimento do consumidor aquém do esperado, piora na percepção de desemprego e persistência do shutdown do governo pelo 38º dia. O VIX, espécie de termômetro do medo, chegou a atingir 22,12 pontos no começo da tarde, o maior patamar desde 17 de outubro, quando ainda predominavam temores com tensões EUA-China. O índice encerrou em queda de 1,64%, aos 19,18 pontos.

Contudo, os mercados ganharam fôlego e reduziram as perdas no fim da sessão, em meio a relatos da imprensa norte-americana de que senadores democratas abriram mão de algumas demandas para encerrar a paralisação. Mais cedo, o diretor do Conselho Econômico do país, Kevin Hassett, afirmou que o impacto do shutdown já é "muito pior do que o esperado".

Ainda repercutindo os temores de sobrevalorização de inteligência artificial, ações do setor de tecnologia caíam quase em bloco no fim da tarde. Oracle (-1,86%), IBM (-1,93%) e Alphabet (-2,08%) registraram perdas, enquanto Nvidia (+0,09%), Intel (+2,39%) e Amazon (+0,56%) se recuperaram e fecharam com sinal positivo.

A Tesla teve queda 3,68%, após acionistas aprovarem pacote de remuneração trilionário ao CEO Elon Musk.