Bolsas da Europa operam em baixa, de olho em balanços e noticiário corporativo

São Paulo, 07/11/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, enquanto investidores digerem balanços e o noticiário corporativo da região.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,15%, a 567,04 pontos.

Da temporada de balanços, o italiano Monte dei Paschi, que é considerado o banco mais antigo do mundo ainda em funcionamento, saltava 4,7% em Milão após divulgar um aumento no lucro do terceiro trimestre, no momento em que se prepara para incorporar o concorrente Mediobanca.

Já em Londres, a ITV disparava 14% após revelar que está em negociações com a empresa de TV por assinatura Sky, pertencente à Comcast, sobre uma possível venda de sua unidade de mídia e entretenimento por 1,6 bilhão de libras.

Por outro lado, a Nova Nordisk caía 1,8% em Copenhague, após a farmacêutica dinamarquesa fechar um acordo com o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, para reduzir os preços de medicamentos para perda de peso.