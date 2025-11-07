Bolsas da Ásia fecham em baixa após queda em NY por preocupação renovada com IA

São Paulo, 07/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, após Wall Street cair ontem diante de preocupações renovadas com o elevado valor de mercado de ações ligadas à inteligência artificial (IA).

Liderando o movimento na região, o índice sul-coreano Kospi recuou 1,81% em Seul, a 3.953,76 pontos, enquanto o japonês Nikkei caiu 1,19% em Tóquio, a 50.276,37 pontos, o Hang Seng cedeu 0,92% em Hong Kong, a 26.241,83 pontos, e o Taiex registrou queda de 0,89% em Taiwan, a 27.651,41 pontos.

Ontem, ações de grandes empresas relacionadas à IA sofreram perdas expressivas em Nova York, pesando em Wall Street de forma geral em meio a temores de que o setor de tecnologia esteja se valorizando de forma excessiva.

Na China continental, dados fracos de exportações, que mostraram uma inesperada queda em outubro, também pressionaram os mercados locais: o Xangai Composto teve baixa de 0,25%, a 3.997,56 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 0,30%, a 2.519,29 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou o tom negativo da Ásia e de Nova York, e o S&P/ASX 200 caiu 0,66% em Sydney, a 8.769,70 pontos.