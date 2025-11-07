Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em baixa após queda em NY por preocupação renovada com IA

Bolsas da Ásia fecham em baixa após queda em NY por preocupação renovada com IA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 07/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, após Wall Street cair ontem diante de preocupações renovadas com o elevado valor de mercado de ações ligadas à inteligência artificial (IA).

Liderando o movimento na região, o índice sul-coreano Kospi recuou 1,81% em Seul, a 3.953,76 pontos, enquanto o japonês Nikkei caiu 1,19% em Tóquio, a 50.276,37 pontos, o Hang Seng cedeu 0,92% em Hong Kong, a 26.241,83 pontos, e o Taiex registrou queda de 0,89% em Taiwan, a 27.651,41 pontos.

Ontem, ações de grandes empresas relacionadas à IA sofreram perdas expressivas em Nova York, pesando em Wall Street de forma geral em meio a temores de que o setor de tecnologia esteja se valorizando de forma excessiva.

Na China continental, dados fracos de exportações, que mostraram uma inesperada queda em outubro, também pressionaram os mercados locais: o Xangai Composto teve baixa de 0,25%, a 3.997,56 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 0,30%, a 2.519,29 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou o tom negativo da Ásia e de Nova York, e o S&P/ASX 200 caiu 0,66% em Sydney, a 8.769,70 pontos.

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar