Bessent diz que EUA estão rompendo 'estrangulamento' da China sobre terras raras

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta sexta-feira, 7, que o país está "rompendo o estrangulamento da China" sobre o fornecimento de terras raras e recuperando a autossuficiência industrial. Em entrevista à Fox Business, ele destacou a inauguração de uma "fantástica fábrica de ímãs" em Sumter, na Carolina do Sul, como símbolo do esforço para garantir cadeias de suprimento críticas para os setores de energia limpa e defesa.

"Este é o primeiro ímã feito nos EUA em 25 anos. Estamos encerrando o estrangulamento da China sobre nossa cadeia de suprimentos", disse Bessent ao exibir um dos imãs produzidos no novo centro de processamento do produto de terras raras da EVAC.