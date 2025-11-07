Banco italiano Monte dei Paschi tem alta de lucro no 3º tri, antes da integração com Mediobanca

O credor italiano, considerado o banco mais antigo do mundo ainda em operação, obteve 474,0 milhões de euros (US$ 547,4 milhões) em lucro líquido para o período de três meses, em comparação com 406,7 milhões de euros no ano anterior.

O banco Monte dei Paschi di Siena relatou um aumento no lucro líquido para o terceiro trimestre, enquanto se prepara para integrar o par Mediobanca após o fechamento de sua bem-sucedida oferta de aquisição.

A receita total caiu ligeiramente para 999,7 milhões de euros, de 1,01 bilhão de euros, disse o banco nesta sexta-feira. A receita de taxas e comissões líquidas compensou uma ligeira queda na receita líquida de juros - a diferença entre o que os bancos ganham em empréstimos e pagam em depósitos de clientes - devido a taxas mais baixas.

O Monte dei Paschi juntou-se à corrida para consolidar o setor bancário europeu no início deste ano, quando lançou uma oferta pública de aquisição de ações por seu rival, com o objetivo de criar o terceiro maior credor da Itália.

O acordo, que inicialmente foi recebido com ceticismo por investidores e analistas, foi concluído em setembro, após a maioria dos acionistas da Mediobanca terem oferecido suas ações à oferta.

O Monte dei Paschi apresentará um novo plano de negócios para a entidade combinada no primeiro trimestre de 2026. Fonte: Dow Jones Newswires.