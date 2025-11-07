Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Banco italiano Monte dei Paschi tem alta de lucro no 3º tri, antes da integração com Mediobanca

O banco Monte dei Paschi di Siena relatou um aumento no lucro líquido para o terceiro trimestre, enquanto se prepara para integrar o par Mediobanca após o fechamento de sua bem-sucedida oferta de aquisição.

O credor italiano, considerado o banco mais antigo do mundo ainda em operação, obteve 474,0 milhões de euros (US$ 547,4 milhões) em lucro líquido para o período de três meses, em comparação com 406,7 milhões de euros no ano anterior.

A receita total caiu ligeiramente para 999,7 milhões de euros, de 1,01 bilhão de euros, disse o banco nesta sexta-feira. A receita de taxas e comissões líquidas compensou uma ligeira queda na receita líquida de juros - a diferença entre o que os bancos ganham em empréstimos e pagam em depósitos de clientes - devido a taxas mais baixas.

O Monte dei Paschi juntou-se à corrida para consolidar o setor bancário europeu no início deste ano, quando lançou uma oferta pública de aquisição de ações por seu rival, com o objetivo de criar o terceiro maior credor da Itália.

O acordo, que inicialmente foi recebido com ceticismo por investidores e analistas, foi concluído em setembro, após a maioria dos acionistas da Mediobanca terem oferecido suas ações à oferta.

O Monte dei Paschi apresentará um novo plano de negócios para a entidade combinada no primeiro trimestre de 2026. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

