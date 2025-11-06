Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vendas no varejo na zona do euro caem 0,1% em setembro ante agosto

As vendas no varejo da zona do euro caíram 0,1% em setembro ante agosto, segundo dados com ajustes sazonais publicados pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat, nesta quinta-feira, 6. O resultado de setembro frustrou analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,3% nas vendas.

Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco tiveram expansão de 1% em setembro.

Os dados das vendas de agosto foram revisados, passando a mostrar baixa de 0,1% ante julho e ganho anual de 1,6%.

