Vendas no varejo na zona do euro caem 0,1% em setembro ante agosto

As vendas no varejo da zona do euro caíram 0,1% em setembro ante agosto, segundo dados com ajustes sazonais publicados pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat, nesta quinta-feira, 6. O resultado de setembro frustrou analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,3% nas vendas.

Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco tiveram expansão de 1% em setembro.