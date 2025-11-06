Trump descarta novos anúncios de tarifas enquanto aguarda decisão da Suprema Corte dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 6, que não anunciará novas tarifas enquanto o caso sobre o tema estiver em análise pela Suprema Corte, classificando o processo como "um dos mais importantes da história do país".

"Nenhum novo anúncio de tarifas está a caminho. Não vou anunciar tarifas enquanto o caso da Suprema Corte estiver pendente", declarou Trump, em referência à ação que questiona a legalidade das tarifas impostas sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês).