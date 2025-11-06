Trump anuncia acordo com Lilly e Nordisk para corte de preços de medicamentos de perda de peso

"Isso reduzirá o custo do Wegovy de US$ 1.350 por mês para, em última instância, US$ 250, e o do Zepbound de US$ 1.080 para US$ 346", afirmou Trump. Ele acrescentou que Eli Lilly e Novo Nordisk estão se comprometendo a oferecer os medicamentos GLP-1 orais por "no máximo US$ 149 por mês".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 06, que as farmacêuticas Eli Lilly e Novo Nordisk concordaram em reduzir significativamente os preços de seus medicamentos para perda de peso, como Wegovy e Zepbound. Segundo ele, as empresas se comprometeram a oferecer os produtos "a preços de nação mais favorecida" para pacientes americanos.

O presidente também declarou que o Medicare e o Medicaid "passarão a cobrir esses medicamentos", e que as versões com preços reduzidos estarão "disponíveis em breve em um site governamental", o TrumpRX - que deve ser lançado até o fim do ano. Trump disse ainda que novas versões dos medicamentos para perda de peso "chegarão em breve" ao mercado e destacou que "os americanos devem pagar os menores preços de medicamentos no mundo".

Segundo o presidente, a Eli Lilly planeja investir US$ 27 bilhões e a Novo Nordisk direcionará US$ 10 bilhões em produção nos Estados Unidos. Ele não mencionou prazos.

O republicano ainda voltou a comentar o caso das tarifas na Suprema Corte, afirmando que "seria devastador para nosso país se a Corte decidir pela ilegalidade das tarifas".