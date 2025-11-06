Tesouro confirma emissão de novo título sustentável no exterior e reabertura do Global 2035

O Tesouro Nacional confirmou, por meio de nota, que realizou a terceira emissão de títulos sustentáveis em dólares no mercado internacional nesta quinta-feira, 6. A operação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O órgão ofertou o título Global 2033 Sustentável, além de ter reaberto o Global 2035, atual benchmark de dez anos.

Os resultados da emissão - liderada por Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs - serão divulgados no fim do dia, de acordo com o Tesouro.