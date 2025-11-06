Tesouro confirma emissão de novo título sustentável no exterior e reabertura do Global 2035
O Tesouro Nacional confirmou, por meio de nota, que realizou a terceira emissão de títulos sustentáveis em dólares no mercado internacional nesta quinta-feira, 6. A operação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O órgão ofertou o título Global 2033 Sustentável, além de ter reaberto o Global 2035, atual benchmark de dez anos.
Os resultados da emissão - liderada por Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs - serão divulgados no fim do dia, de acordo com o Tesouro.
"O objetivo da operação é reafirmar o compromisso da República com políticas sustentáveis, convergindo com o crescente interesse de investidores não residentes", diz a nota do Tesouro.
O órgão se comprometeu a alocar um montante equivalente ao captado em ações para mitigar as mudanças climáticas, para conservar recursos naturais e para o desenvolvimento social.
"A operação está alinhada ao objetivo de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, além de antecipar o financiamento de vencimentos em moeda estrangeira", continua a nota.