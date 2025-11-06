Taxa de juros natural é difícil de determinar com precisão, diz John Williams do Fed de NY

Mas Williams salientou que a variação dos dados importa mais que taxa neutra para formulação de políticas, de acordo com comentários feitos durante sua palestra no Goethe University Institute for Monetary and Financial Stability, na Alemanha, nesta quinta-feira, 06.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, afirmou que a taxa natural de juros é difícil de ser determinada com precisão, ainda que seja relevante para a política monetária, economia e mercados financeiros.

Williams citou que o nível de endividamento do governo, demografia, crescimento da produtividade e o poder do mercado são alguns dos fatores que ditam taxa natural de juros. A taxa natural de juros é a taxa de juros que, em um cenário de preços estáveis, seria neutra para a economia, ou seja, nem estimularia nem frearia o crescimento econômico.

O dirigente do Fed de Nova York disse que há uma correlação elevada entre a taxa neutra de juros e a participação da mão de obra no ciclo econômico. Em slides ilustrando sua fala, Williams mostrou que o recuo da taxa neutra de juros correlacionada à queda da participação da mão de obra no ciclo.

"As estimativas da taxa neutra dos EUA baseadas em modelos giram em torno de 1%. Mercados de títulos sugerem taxa neutra mais alta e não desconsideraria essa possibilidade", afirmou.

O dirigente, contudo, avaliou que o ambiente de taxas de juro neutras baixas ainda está em vigor.