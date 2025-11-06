Suzano: Lucro líquido é de R$ 1,961 bi no 3tri25, queda de 39% ante o 3tri24

A Suzano reportou nesta quinta-feira, 06, lucro líquido de R$ 1,961 bilhão no terceiro trimestre de 2025, queda de 39% ante igual período de 2024. O Ebitda ajustado foi de R$ 5,200 bilhões, com redução de 20% em relação ao visto um ano antes. Já a receita líquida foi de R$ 12,153 bilhões, baixa de 1% na mesma base de comparação anual. A empresa sinaliza que após um período de incertezas com a política tarifária dos Estados Unidos, observou-se uma gradual recuperação de preços de celulose a partir do final de agosto em relação ao patamar mais baixo do ano registrado na primeira metade do trimestre na China.

"Apesar de uma melhora do sentimento de mercado, o preço médio líquido da Suzano em US$ apresentou uma queda de 6%, enquanto o PIX China teve redução de 9% e o PIX Europa de 12%", comenta no release de resultados. A queda de 1% da receita líquida consolidada em relação ao trimestre correspondente de 2024 é explicada pela queda no preço médio líquido de celulose em dólares (-22%) e pela desvalorização do dólar médio ante o real médio (-2%). "Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo maior volume de vendas de celulose (+20%) e pelo impacto positivo da nova operação da Suzano Packaging US", explica a companhia. Já a queda de 20% no Ebitda Ajustado decorreu do menor preço médio líquido da celulose; de maiores Despesas de Vendas e Gerais e Administrativas; e desvalorização do dólar ante o real. Esses efeitos foram parcialmente compensados principalmente pelo maior volume de vendas de celulose e pelo menor custo do produto vendido, ainda segundo a empresa.