Stone tem lucro ajustado de R$ 641,5 mi no 3tri25, expansão de 13% em um ano

A empresa de maquininhas StoneCo anunciou lucro líquido ajustado de R$ 641,5 milhões no terceiro trimestre, expansão de 13% em um ano. Na comparação trimestral, o lucro subiu 7,2%. A receita das operações continuadas, que exclui os números provenientes dos ativos de software, como a Linx, em processo de venda, atingiu R$ 3,6 bilhões no terceiro trimestre, crescimento anual de 16%.

O retorno (ROE, na sigla em inglês) das operações consolidadas chegou a 24% no terceiro trimestre, oito pontos porcentuais de alta. Considerando só a operação de serviços financeiros, o ROE foi de 33% no período, aumento de 4 pontos. Na operação de pagamentos, a base de clientes de micro, pequenas e médias empresas cresceu 17%, chegando a 4,7 milhões de clientes ativos. Já o volume movimentado nas maquininhas da Stone (TPV, em inglês) somou R$ 126 bilhões neste segmento, crescendo 11% na comparação anual. Os volumes de instrumentos como Pix e QR Code tiveram crescimento de mais de 49%. O TPV total somou R$ 140,2 bilhões, expansão anual de 8,8%. A empresa encerrou setembro com R$ 3,5 bilhões em caixa líquido, queda anual de 28,5%. Já na operação chamada de Banking, que inclui o crédito, a base de clientes ativos cresceu 22%, na comparação anual, chegando a 3,5 milhões.