STF reconhece omissão do Congresso por não taxar grandes fortunas, mas não fixa prazo

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, por 7 a 1, a omissão do Congresso por deixar de instituir um imposto sobre grandes fortunas. Os ministros decidiram não fixar um prazo para que o Legislativo edite lei regulamentando o tema. Eles acolheram ação movida pelo PSOL em 2019 com base em um trecho da Constituição que diz que "compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar". Para o PSOL, esse trecho "permanece letra morta, por falta de lei complementar votada pelo Congresso Nacional". Votaram para reconhecer a omissão inconstitucional o relator, ministro Marco Aurélio Mello, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Kássio Nunes Marques, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes. O único ministro contrário ao reconhecimento da omissão foi Luiz Fux. Os ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes não estavam presentes na sessão e não votaram.

Todos os ministros entenderam que cabe à política definir os termos da progressividade do imposto, ou seja, a partir de qual valor um patrimônio poderia ser tributado. Dino foi o único a defender a fixação de um limite de 24 meses para o Legislativo regulamentar a taxação. "Não cabe ao Supremo, sob pena de desgaste maior, determinar prazo voltado à atuação do Legislativo. É perigoso, em termos de legitimidade institucional, uma vez que, não legislando o Congresso Nacional, a decisão torna-se inócua", afirmou o relator. Em um debate sobre a efetividade da decisão sem a fixação de prazo, Moraes disse que essa obrigação só é possível quando o STF pode suprir a omissão caso o prazo não seja seguido. "Há hipóteses em que o Supremo pode (suprir) essa lacuna. Nesse caso, obviamente, se não for cumprido o prazo, o Supremo não pode editar uma lei tributária." Para Dino, a regressividade do sistema tributário é inconstitucional porque contraria trechos da Constituição que estabelecem que a tributação deve ser graduada conforme a capacidade contributiva.