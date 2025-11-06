Serasa: desemprego é o principal fator para endividamento da população de SP

Segundo o levantamento, o cartão de crédito pode ser um aliado dos brasileiros por permitir o parcelamento de compras essenciais, mas pode se tornar um problema no orçamento. Para 49% dos consumidores paulistas, a principal dívida no cartão de crédito são compras de supermercado, e para 40%, produtos como roupas, calçados e eletrodomésticos.

O desemprego continua como principal causa do endividamento em São Paulo, mostra levantamento da Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box. Segundo 20% dos entrevistados, a falta de trabalho é o principal desafio para o equilíbrio das famílias; em seguida, aparecem gastos emergenciais (17%) e redução de renda (13%).

"A queda no desemprego traz esperança e novas oportunidades, mas o desafio agora é transformar essa renda em estabilidade financeira. Após um período de perda de poder de compra, é fundamental que o consumidor aproveite esse momento para reorganizar o orçamento e evitar o acúmulo de dívidas", afirma a especialista em educação financeira do Serasa, Patrícia Camillo

O estudo aponta ainda que 9% dos paulistas não conseguiram pagar contas básicas de luz, como água ou gás. Esses custos podem chegar até R$ 750 mensais para 85% deles. Segundo a Serasa, 88% dos endividados dizem ainda ter reduzido o consumo por conta da alta dessas despesas, com 44% cortando até 10% dos gastos e 26% reduzindo entre 11% e 20%.

São Paulo acumula mais de 18,6 milhões de inadimplentes, com mais 88,3 milhões de débitos ativos, atingindo o maior montante desde 2020. Destes, 56% dos paulistas são endividados reincidentes, queda de 4 pontos percentuais em relação a 2024.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Opinion Box entre 9 e 24 de setembro de 2025, com 11.375 entrevistas online em todo o Brasil. A margem de erro é de 0,9 ponto porcentual.