Real avança ante dólar com Copom conservador e alta de commodities

O real se beneficia do tom conservador do Comitê de Política Montetária (Copom) e sobe ante o dólar nesta quinta-feira, 6, por perspectiva de um carry trade favorável à atração de capitais e com a alta de petróleo e do minério de ferro. Por volta das 10h20, o dólar era cotado a R$ 5,3392. O Copom manteve a taxa Selic em 15% ao ano pela terceira vez, em decisão unânime, ontem á noite. O Comitê também manteve no comunicado a frase sobre manter a taxa no nível atual por um "período bastante prolongado".

No exterior, a bolsa de Londres reduziu a queda intradia, a libra perdeu força ante o dólar americano e o retorno do título do governo (Gilt) de 10 anos do Reino Unido passou a cair, após o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) manter a taxa de juros a 4%, pela segunda vez seguida, alegando mercado de trabalho enfraquecido e inflação alta. O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse que a instituição está confortável com o atual nível das taxas de juros na zona do euro e considera que qualquer queda da inflação abaixo da meta oficial de 2% será temporária. O porta-voz do Ministério do Comércio da China, He Yadong, afirmou que China e União Europeia têm amplos interesses comuns e grande potencial de cooperação, sinalizando abertura de Pequim para negociar um acordo de livre comércio com o bloco. No Japão, os salários reais caíram 1,4% em setembro, nona queda seguida, dificultando a política do banco central (BoJ, na sigla em inglês) diante da inflação e das pressões cambiais.