Produção industrial da Alemanha cresce 1,3% em setembro ante agosto

A produção industrial da Alemanha subiu 1,3% em setembro ante agosto, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 6, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado, porém, ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 3% no período.

No confronto anual, a produção da indústria alemã encolheu 1% em setembro.