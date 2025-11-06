Produção industrial da Alemanha cresce 1,3% em setembro ante agosto
A produção industrial da Alemanha subiu 1,3% em setembro ante agosto, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 6, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado, porém, ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 3% no período.
No confronto anual, a produção da indústria alemã encolheu 1% em setembro.
Os dados da produção industrial de agosto foram revisados, passando a mostrar recuo mensal de 3,7% e contração anual de 3,6%.