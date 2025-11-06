PIB cresceu 3,2% em 2023, totalizando R$ 10,9 trilhões, mostram dados definitivos do IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 3,2% em 2023, segundo dados anuais definitivos do Sistema de Contas Nacionais, divulgados nesta quinta-feira, 6, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O PIB somou R$ 10,9 trilhões no ano de 2023. O PIB per capita foi de R$ 51.693,92. "Nesta publicação, o Sistema de Contas Nacionais terá como base os resultados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, já que o IBGE está com o projeto de reformulação da série do Sistema de Contas Nacionais, ano base 2010 para ano base 2021. Com isso, estamos publicando as tabelas atualizadas somente até 2023, quando houver informação, e as notas técnicas", ponderou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, em nota oficial.

Sob a ótica da oferta, o PIB dos Serviços cresceu 2,8% em 2023, o da Indústria teve elevação de 1,7%, enquanto o da Agropecuária saltou 16,3%. Pelo lado da demanda, o consumo final cresceu 3,4%: o consumo final das famílias subiu 3,2%, enquanto o consumo do governo avançou 3,8%. Já a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos do PIB) encolheu 3% em 2023, após ter aumentado 1,1% em 2022. A taxa de investimento foi de 16,4% no ano de 2023. Na ótica da demanda, o crescimento de 3,2% do PIB teve contribuição de 2,0 pontos porcentuais da demanda interna, puxada pelo consumo das famílias, e 1,3 ponto porcentual da demanda externa, que também subiu, já que as exportações brasileiras de bens e serviços cresceram mais do que as importações. O valor adicionado bruto cresceu 3,4% no ano de 2023, com contribuição de 1,9 ponto porcentual dos Serviços, 0,4 ponto porcentual da Indústria, e 1,1 ponto porcentual da Agropecuária.