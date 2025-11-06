Petrobras: Lucro líquido do 3TRI25 sobe 2,7% contra 3TRI24, para US$ 6 bilhões

A receita de vendas no período subiu 0,5%, para US$ 23,4 bilhões, frente ao terceiro trimestre de 2024, e 11,6% em relação ao segundo trimestre deste ano.

A Petrobras fechou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de US$ 6 bilhões, 2,7% a mais do que há um ano, e avanço de 27,3% em relação ao registrado no trimestre imediatamente anterior, segundo informou a companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira, 6. O resultado ficou acima do Prévias Broadcast , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O Ebitda ajustado teve alta de 2,2% contra o terceiro trimestre do ano passado, e avanço de 26,9% em relação ao segundo trimestre de 2025, para US$ 11,7 bilhões. Os números vieram em linha com o Prévias Broadcast.

O fluxo de caixa livre atingiu US$ 4,9 bi no período, 27,6% menor do que há um ano, mas 44,2% maior do que o trimestre imediatamente anterior.

A empresa informou que, no período, o preço médio do petróleo tipo Brent foi de US$ 69,07/b, queda de 13,9% frente ao terceiro trimestre de 2024.

A dívida líquida da empresa subiu para US$ 59 bilhões, valor 33,5% superior ao terceiro trimestre de 2024 e 0,8% acima do registrado no segundo trimestre de 2025. Já os investimentos totalizam US$ 5,5 bilhões, 23,7% a mais do que em relação ao mesmo período do ano passado.