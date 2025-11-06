No mercado de juros, DI curto sobe com Copom e curva desinclina com dólar fraco

Conforme esperado, os juros futuros curtos se ajustam em alta ao tom duro do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), afastando a chance de cortar a Selic num futuro próximo, o que deve colocar mais apostas para cortes em março e reduzir para janeiro. Os juros longos recuam, na contramão dos curtos, acompanhando dólar, juros dos Treasuries.

"O leilão de prefixados deve atrair atenção, com expectativa de demanda mais robusta em meio ao nível atrativo das taxas locais. Uma oferta intermediária - algo entre US$ 797 mil e US$ 1,11 milhão em DV01 (faixa observada entre os últimos leilões) - deve ser suficiente para suprir a demanda sem gerar dificuldades de absorção", diz relatório de Luis Felipe Laudisio, cogestor da Warren Investimentos.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 13,875%, de 13,838% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 estava em 13,050%, de 13,069%, e o para janeiro de 2031 caía para 13,330%, de 13,369% no ajuste de ontem.