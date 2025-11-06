Musk ganha aval a pacote de remuneração de US$ 1 tri e ação da Tesla reage com volatilidade

Os acionistas da Tesla aprovaram um pacote de pagamento recorde para o CEO Elon Musk, um plano projetado para motivar o homem mais rico do mundo com até US$ 1 trilhão em ações adicionais. Em um evento com presença de robôs humanoides dançantes em um palco banhado em luz rosa e azul na sede da Tesla em Austin, Texas, Musk agradeceu à multidão de acionistas que apoiaram o pacote de pagamento com mais de 75% dos votos.

"O que estamos prestes a embarcar não é apenas um novo capítulo do futuro da Tesla, mas um livro totalmente novo," disse Musk. "Acho que o que estou dizendo é para se agarrarem às suas ações da Tesla," acrescentou. A medida foi muito debatida. A votação foi vista amplamente como um referendo sobre o líder da empresa e sua visão de mudar o foco da Tesla para robôs humanoides e inteligência artificial. Musk, que também é CEO da SpaceX e da xAI, havia ameaçado nas redes sociais deixar a Tesla se a proposta fosse rejeitada. Ele já é o maior acionista da Tesla, com aproximadamente 15% de participação. Musk havia dito que queria uma participação acionária grande o suficiente na Tesla para estar confortável de que o "exército de robôs" que estava desenvolvendo não caísse em mãos erradas, mas não tão grande a ponto de não poder ser demitido se ficasse "louco."

Em outra proposta que autorizaria o conselho da Tesla a investir na empresa de inteligência artificial de Musk, a xAI, o conselheiro geral da Tesla, Brandon Ehrhart, disse que mais ações foram votadas a favor da proposta do que contra, mas houve muitas abstenções. Ele disse que o conselho consideraria seus próximos passos. Musk defendia publicamente a ideia enquanto busca recuperar terreno na corrida pela IA. O novo pacote de pagamentos, que inclui 12 lotes de ações, pode dar a Musk controle de até 25% da Tesla se ele atingir uma série de metas e expandir a capitalização de mercado da empresa para US$ 8,5 trilhões nos próximos 10 anos. Atualmente, sua capitalização de mercado é de cerca de US$ 1,5 trilhão.

O conselho da Tesla descreveu o pacote como um pagamento por desempenho, projetado para motivar Musk a transformar a empresa com novos produtos, como veículos autônomos, robotáxis e robôs humanoides. A Tesla lutou para manter a atenção de Musk no início deste ano, enquanto ele passava um tempo em Washington dirigindo o Departamento de Eficiência Governamental. As vendas de veículos da Tesla caíram mais de 13% na primeira metade do ano. Depois que Musk deixou Washington em maio, ele concentrou sua atenção na sua startup xAI e no desenvolvimento do chatbot Grok, conforme relatado pelo Wall Street Journal. O novo pacote de pagamento foi contestado por vários consultores e investidores institucionais, incluindo CalPERs, os sistemas de aposentadoria da cidade de Nova York e o Norges Bank.